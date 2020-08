Sehr geehrter Herr Knörzer, Sie sprechen mir aus dem Herzen, aber Altheim ist (fast) überall. Ein altes Sprichwort sagt: „Der Prophet gilt im eigenen Land nichts.“ Auch in Mudau konnte sich der Ortschaftsrat nicht dazu durchringen im neuen Baugebiet eine Straße nach einer namhaften Person zu benennen. Zum Unterschied zu Altheim gibt es in Mudau schon Straßennamen für verdiente Persönlichkeiten, so dass die Altvorderen diese Hürde bereits aus dem Weg geräumt hätten.

So wäre es bei uns eine leichte Aufgabe den vom Heimat- und Verkehrsverein vorgeschlagenen Persönlichkeiten, die über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind, endlich eine bleibende Erinnerung zu schenken und das geschichtliche Gedächtnis zu stärken. Auch ich nenne ihrem Beispiel folgend ebenfalls Namen, die der Verein vorgeschlagen hat. Darüber hinaus gibt es in der Gemeinde Ehrenbürger, welche bislang noch keine Berücksichtigung fanden. Beim Verein besteht weiterhin die Hoffnung, dass man eines Tages diesen Persönlichkeiten einen Straßennamen oder einen Platz widmet, oder dass die Gemeinderäte letztendlich doch zu einer anderen Meinung als die Ortschaftsräte kommen.

Nickolaus Hooff, Maler und Bildhauer (1722 – 1785), war ein namhafter Künstler, der bislang einmalig in der Gemeinde ist. Seine Bildstöcke, überragen in ihrer dem eleganten Rokokostil angepassten Ausführung das bisher auf diesem Gebiet Übliche weit. Vier Kreuzwege von ihm sind noch zu finden: Schneeberg, Hainstadt, Weilbach in Limbach durch den Brand nur noch teilweise. Wunderschöne Votivbilder sind zu erwähnen, Hochaltargestaltungen führte er aus in Bürgstadt, Schneeberg und Breitenbach. Auch in der Amorbacher Abteikirche war er tätig mit dem Beschnitzen der Bankwangen der Laienbänke, Gestaltung der Sonnenuhr und der Beichtstühle, die heute in der Pfarrkirche in Amorbach stehen. Leider ist es im Gegensatz zur bayerischen Nachbarschaft in seiner Heimatgemeinde still geworden um diesen einmaligen Künstler.

Dr. Heinrich Köhler, Politiker (1878 – 1949) wurde 1920 zum badischen Finanzminister gewählt, und 1927 bis 1928 zum Reichsfinanzminister, von 1928 bis 1932 war er Reichstagsabgeordneter. In Folge der Machtergreifung der NSDAP wurde er bereits 1933 von den Nazis in Schutzhaft genommen, erhielt Landesverbot. 1943 fand er in der Odenwaldgemeinde Mudau vor der Gestapo Unterschlupf. Freunde und politisch Bekannte in Berlin wurden festgenommen und einige fanden insbesondere nach dem Attentat auf Hitler 1944 den Tod. Nach dem Zusammenbruch in der größten Not waren Männer eines Heinrich Köhler gefragt. Die Amerikaner nahmen ihn schon wenige Monate nach Kriegsende in die Pflicht, Mudau war Schaltstation. Köhler wurde mit der Verwaltung von Nordbaden beauftragt und wurde Landesbezirkspräsident. Die Amerikaner proklamierten Württemberg-Baden als Staat und bestimmten Köhler als Wirtschaftsminister und danach als Finanzminister, gleichzeitig auch als stellvertretenden

Ministerpräsidenten. Ex-Bürgermeister Wilhelm Schwender äußerte anlässlich des 50. Todestages, dass Mudau stolz ist, dieser großen Persönlichkeit Schutz vor der Verfolgung gewährt zu haben. Vielfach sind Straßen und Plätze nach ihm benannt.

