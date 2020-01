Als Vizemeister zurück in den Odenwald

Schloßau.Er ist Bäcker aus Leidenschaft, gilt als „Vollblutmehliger“ und ist dem Brotteig verschrieben wie kaum ein anderer. Die Rede ist von Siegfried Brenneis, der sich nicht nur als Schloßauer Urgestein, Ambassadeur du Pain (Botschafter des Brotes) und Geschäftsführer der örtlichen alteingesessenen Bäckerei Münkel/Burkhard bezeichnen darf, sondern seit einigen Tagen nun auch offiziell den Titel eines Vizeweltmeister-Coaches der Deutschen Bäcker-Nationalmannschaft tragen darf.

Der mehrfach mit nationalen und auch internationalen Preisen und Anerkennungen ausgezeichnete Bäckermeister sitzt zudem als Jury-Mitglied in mehreren Gremien und engagiert sich als Mitglied des Landesfachausschusses in Baden-Württemberg für die Ausbildung von Bäckerlehrlingen. Nun reiste er nach vielen Monaten Vorbereitung mit Nicole und Patrick Mittmann, die 2018 auf der iba gemeinsam die vierte Deutsche Meisterschaft der Bäckermeister gewonnen und sich damit für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten, als Coach dieses Nationalteams zur Fachmesse nach Rimini in Italien.

Hierbei mussten die acht Teams aus aller Welt im internationalen Backwettbewerb „Bread in the City“ verschiedene Gebäckkategorien backen und präsentieren. Neben diversen Broten, süßen Gebäcken, Snacks und einem gebackenen Schaustück waren in Italien natürlich auch Pizza und Ciabatta gefordert. Unterstützt durch Coach Siegfried Brenneis überzeugte die Deutsche Nationalmannschaft die internationale Jury in Italien mit einem hohen fachlichen Niveau und kreativen Ideen. So unter anderem mit einem besonders schmackhaften Bierbrot in kreativem Design; einem Brot in den deutschen Nationalfarben (mit Sepia, Rote Beete und Kurkuma gefärbt), Milchbrötchen mit Birne-Gurke-Chutney und Rote Beete Sprossen sowie einer Pizza mit Sauerrahm, Schwarzwälder Schinken und blauen Kartoffeln aus dem eigenen Garten.

Preisgeld von 1500 Euro

Die Leistung des deutschen Teams um Siegfried Brenneis wurde am Ende mit dem zweiten Platz belohnt, welcher mit einem Preisgeld von 1500 Euro dotiert war. Der erste Platz ging an die Mannschaft aus den Niederlanden und den dritten Platz sicherten sich die beiden Bäcker aus Japan. Siegfried Brenneis war bereits vor etwa zehn Jahren als ehemaliger Kapitän der Deutschen Bäckernationalmannschaft in Italien erfolgreich und hatte sich sowohl als Weltmeister als auch als Vizeweltmeister qualifizieren können. Zusammen mit den beiden jungen Bäckermeistern und amtierenden Deutschen Meistern aus Jettingen hatte der „Back-Junkie“ für den jüngsten Wettbewerb rund 5000 Kilometer und zusätzlich jede Menge Zeit beim Üben investiert. Wie der Vizeweltmeister weiter mitteilte, zeigte das im Wettbewerb geforderte Schaustück, bei dem vor allem der künstlerische Gesamteindruck und die saubere Kreativität zählt, das Münchner Oktoberfest und für die 16 verschiedenen Gebäcke standen lediglich acht Stunden Zeit zur Verfügung. L.M.

