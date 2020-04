Alphorn-Melodien erfreuen Mudau

Mudau.Sie haben sich bereits in fast allen Ortsteilen in Mudau an großen Außenflächen, auf Hügeln oder wie vor Schloss Waldleinigen auf der großen Wiese im Tal postiert und mit Alphornklängen gegen die melancholische bis depressive Stimmung gegen Corona großen Erfolg verbucht. Seit Tagen sind die Hobbymusiker Walter Volk (Mudau) und Edmund Link (Waldauerbach) in der Gemeinde unterwegs und lassen ihre Alphörner erklingen.

Die Probestunden mit den Parforcehörnern des Odenwälder Parforcehornensembles sind bis auf weiteres gestrichen. Aber den Menschen mit den sanften und beruhigenden Tönen der Alphörner freudige und vor allem überraschende Abwechslung zu bringen, ist gerade mit diesen Instrumenten ideal. Denn diese Naturhorninstrumente aus Fichtenholz ohne Tasten, Hebel, Klappen oder sonstige unterstützende technische Bestandteile bedingen aufgrund ihrer Größe geradezu Abstand und sind über weite Strecken zu hören.

Balkone als Logenplätze

Die Beiden berichteten von berührenden Auftritten im Bereich der Senioren- und Pflegeheime in Steinbach und Mudau oder der Klinik Schloss Waldleinigen, wo die Zuhörer die jeweiligen Balkone ihrer Zimmer als Logenplätze nutzten. Und als man bei ihrem „Auftritt“ am Karfreitagabend durch Waldauerbach fuhr, sah man die begeisterten Bürger in ihren Vorgärten und weit verstreut auf der Wiese den „Alphorn-Melodien“ lauschen, die vom „Brunnen am Trieb“ herunter tönten. Ganz bewusst wollten die beiden Musiker keinen Menschenauflauf provozieren und spielten unangekündigt. Die gute Resonanz und das schöne Wetter werden die beiden Alphornbläser zu weiteren „Auftritten“, die ja gleichzeitig auch Übungsstunden sind, aus der Ferne motivieren. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.04.2020