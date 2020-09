Aktivitäten fast vollständig zum Erliegen gekommen

Mudau.Im Züchterheim trafen sich Ende August Mitglieder, Freunde und Gäste des Kleintierzuchtvereins „C124 Mudau“ zur Jahreshauptversammlung. Der Vorsitzende Edwin Haun dankte zu Beginn allen, die sich im Berichtszeitraum für die Belange des Vereins und der Kleintierzucht eingesetzt hatten.

Nicht vergessen bei der Danksagung wurden dabei die Gemeinde Mudau sowie die örtliche Bevölkerung und die Vereine für die harmonische Zusammenarbeit. Bedauert wurde natürlich, dass durch die Corona-Pandemie die Aktivitäten wie beispielsweise regionale und überregionale Veranstaltungen im Kleintierzüchterheim fast vollständig zum Erliegen gekommen sind.

Der Vorsitzende erinnerte auch die Jahresabschlussfeier 2019 im Züchterheim mit Ehrungen der Vereinsmeister. Besonders erfreut nahmen die Mitglieder die Mitteilung von Edwin Haun auf, dass sieben neue Züchter den Verein bereichern. Trotz einiger dringend notwendiger Anschaffungen und der Corona-Auswirkungen berichtete im Anschluss Kassenwart Jürgen Kilian über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Auch wegen der sparsamen und vorausschauenden Wirtschaftsweise der Verantwortlichen im Vorstand hatten die beiden Kassenprüfer Kuno Heneka und Tobias Throm keinerlei Beanstandungen zu vermelden.

Gerhard Sammet informierte in seiner Funktion als Zuchtwart für Geflügel über seine Teilnahme an der Geflügelschau in Tauberbischofsheim und Kuno Heneka erinnerte als Zuchtwart für Kaninchen an die ebenfalls guten Ergebnisse bei den verschiedenen Ausstellungen. Auf der Spessart-Jungtierschau in Hausen hatten zwei Mudauer Züchter insgesamt 24 Tiere zur Bewertung vorgestellt, wobei Edwin Haun mit Hermelin Blau-Auge den Titel eines Spessart-Meisters einheimste. 80 Kaninchen stellten die Mudauer Züchter auf der Kreisschau aus und erhielten sieben Kreismeistertitel.

Auf der Landesclubschau in Sinsheim zeigten sechs Züchter 38 Kaninchen den Preisrichtern, wobei mit Edwin Haun die beste Zuchtgruppe der gesamten Schau bewertet wurde und er für sein Hermelin Blau-Augen mit dem Titel eines Landesclubmeisters ausgezeichnet wurde. Auch auf der Odenwald-Baulandschau zeigten zahlreiche Mudauer Züchter ihre „hervorragenden Tiere“, was durch Zuchtwart Kuno Heneka besonders hervorgehoben wurde.

Über die Inhalte der weiteren Aktivitäten berichtete ausführlich Schriftführerin Anna Hemberger, die unter anderem die Monatsversammlungen, die Stallschau mit Grillfest bei Karlheinz Zimmermann und die Kreiszuchtwarteschulung im Mudauer Züchterheim resümierte. Anschließend beschloss man die Anschaffung eines Pelletofens für das Züchterheim und eines Rasenmäher-Traktors.

Insgesamt 244 Kaninchen seien tätowiert und in das Zuchtbuch eingetragen worden, berichtete Zuchtbuchführer Karlheinz Zimmermann. Jugendleiter Tobias Throm informierte, dass der Verein aktuell auf fünf Jungzüchter stolz sein könne, von denen Pia Heneka und Marvin Roos bereits erfolgreich an Schauen teilnahmen. So holte sich Roos den Landesjugendmeistertitel mit seinen Hermelin Blau-Augen auf der Landesjugendschau in Sinsheim.

Als Dank und Anerkennung für die Arbeit des Vorstands erteilten die Mitglieder einstimmige Entlastung und unter der Wahlleitung von Mathias Roos brachten die Neuwahlen folgendes einstimmiges Ergebnis:

Vorsitzender Edwin Haun, stellvertretender Vorsitzender Gerhard Sammet, Schriftführerin Anna Hemberger, Kassenwart Jürgen Kilian, Jugendleiter Tobias Throm, Zuchtwart Kaninchen Kuno Heneka, Zuchtwart Geflügel Gerhard Sammet, Zuchtbuchführer Karlheinz Zimmermann, Tätowiermeister Arnold Hess mit Stellvertreter Frank Degenkolb, Beisitzer Achim Bartmann und Claudia Sammet, Kassenprüfer Kuno Heneka und Tobias Throm.

Abschließend der Versammlung und vor dem Beginn des geselligen Beisammenseins ehrte der Vorsitzende Edwin Haun mit einem Präsent Kuno Heneka für dessen unermüdlichen Einsatz im Rahmen der Odenwald-Bauland-Schau als engagierter Ausstellungsleiter in den zurückliegenden 33 Jahren. L.M.

