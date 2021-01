6510 Euro für Kinderspielplatz in Mudau

Mudau.Über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Franken sammelte die Gemeinde Mudau Spendengelder für das Projekt „Kinderspielplatz Brückengut Mudau“. Im Bürgersaal des Rathauses Mudau nahmen nun die Vertreter der Gemeinde und der Interessengemeinschaft „Kinderspielplatz Brückengut Mudau“ den symbolischen Spendenscheck von Vorständin Karin Fleischer in Empfang. 5000 Euro wurden als Projektsumme angesetzt, mit 6510 Euro wurden sogar 130 Prozent des gewünschten Finanzierungsziels erreicht. Mit dem Betrag in Höhe von 2500 Euro beteiligte sich die Volksbank Franken an dem Vorhaben. Die Umsetzung erfolgt durch den Bauhof Mudau. Der Spielplatz soll bis Ostern 2021 den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen. Bild: Volksbank Franken

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.01.2021