17-jähriger schwer verletzt

Mudau.Schwere Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Freitagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, am Kreisverkehr Edmund-Scholl-Straße/Bürgermeister-Bucher-Straße zu.

Laut Polizei war eine 34 Jahre alte Seat-Fahrerin mit ihrem Auto von der Edmund-Scholl-Straße in den Kreisverkehr eingefahren, um in der Straße Am Brückengut weiterzufahren. Von der Bürgermeister-Bucher-Straße fuhr der 17-Jährige in den Kreisverkehr und prallte gegen den Seat, wodurch er stürzte und sich schwer verletzte.

Mit einem Rettungswagen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020