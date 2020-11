11 331 Kilometer zurückgelegt

Donebach.Auf 69 Fahrradtouren mit einer zurückgelegten Wegstrecke von 11 331 Kilometern blickten die Mitglieder des Radfahrvereins „Wodan“ im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung im Sportheim des FC Donebach mit Stolz zurück. Nach dem ausführlichen Bericht über die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr von Schriftführerin Annette Walz erinnerte Vorsitzender Hubert Sämann an 18 Fahrradtouren der Rennradgruppe, 18 Touren der Erwachsenen II, 23 Fahrradtouren der Erwachsenen III, fünf Kinderradtouren und fünf Sondertouren. Der Dreitagesausflug führte die Teilnehmer nach Wolframs-Eschenbach und die Radwallfahrt nach Walldürn. Sämann erinnerte zudem an die Tour am 1. Mai, die Jahresabschlusswanderung von Buch nach Amorbach, den samstäglichen Walkingtreff und den regelmäßigen Stammtisch.

Kassenwartin Barbara Walz berichtete über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Die Kassenprüfer Edmund Götz und Helmut Friedel hatten keine Beanstandungen zu vermelden. Als Dank für die geleistete Arbeit erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Ehrungen für treue Mitglieder sprach Hubert Sämann aus, auch wenn Corona-bedingt nicht alle ihre Urkunden entgegennehmen konnten. Für 25 Jahre treue zum Verein wurden Eleonore und Norbert Schnetz, Gudrun und Norbert Nesnidal, Harald und Marion Roos, Hildegard Schnörr, Edelgard Coates sowie Brigitte Knäble ausgezeichnet. Seit 25 Jahren übt Trudbert Mechler das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden aus, wofür er die Verdienst-Ehrenurkunde erhielt.

Arbeit gewürdigt

Für Hubert Sämann überraschend, übernahm Franz Brenneis im Namen der Mitglieder die Würdigung des Vorsitzenden für 25 Jahre Arbeit „an vorderster Front im Wodan“, in denen er mit viel Energie den Verein zu einem Aushängeschild gemacht habe. Sämann habe das Ehrenamt im wahrsten Sinn des Wortes gelebt. Ausblickend auf die Corona-bedingt wenigen Aktivitäten betonte Sämann, dass das geplante Festbankett zur 100-Jahr-Feier des Radfahrvereins im Januar 2021 nicht stattfinden werde. L.M.

