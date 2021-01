Zwei Unfälle verursacht

Fahrenbach.Gleich zwei Unfälle verursachte ein 34-jähriger Opelfahrer am Mittwochnachmittag in Fahrenbach. Der Mann war mit seinem Auto in der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er einen am rechten Straßenrand geparkten Golf streifte. Ohne anzuhalten, setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort.

Auf Audi aufgefahren

Kurz darauf prallte er jedoch mit seinem Opel auf das Heck eines vorausfahrenden Audi. Auch dann hielt der 34-Jährige nicht an, sondern fuhr in Richtung Ortsmitte weiter.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg: Der Opel wurde nach kurzer Zeit in Oberdielbach von einer Streife des Polizeireviers Mosbach angehalten.

1,6 Promille im Blut

Bei der Kontrolle des Fahrers wurde schnell klar, warum der 34-Jährige jeweils vom Unfallort geflüchtet war: Ein Test ergab bei ihm einen Alkoholwert von 1,6 Promille. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden von insgesamt etwa 11 000 Euro.

