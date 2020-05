Zwei junge Menschen sterben

Mosbach.Ein 22-Jähriger und seine 18 Jahre alte Beifahrerin sind am Sonntagabend mit einem Sportwagen tödlich verunglückt. Das Porsche Cabrio sei gegen 20.20 Uhr zwischen Mosbach und Lohrbach von der kurvenreichen Landesstraße 525 abgekommen, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Der Wagen entwurzelte demnach am linken Straßenrand mehrere Bäume, bis er in einen weiteren Baum prallte und stehenblieb. Die jungen Insassen starben noch am Unfallort.

Warum der Wagen von der Straße abgekommen war, ist unklar. An dem Unfall waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Wracks war die Landesstraße gut dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro. dpa/pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.05.2020