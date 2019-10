Zuwachs: Start von 1314 „Erstis“

Mosbach/Bad Mergentheim.Die 570 „Erstis“ der Fakultät Wirtschaft starten an der DHBW Mosbach im Oktober mit ihrer Theoriephase am Campus.

Die 744 neuen Technik-Studierenden sind zunächst für zwei Monate in der Praxisphase im Unternehmen und lernen die Vorlesungsräume erst ab Dezember von innen kennen.

Die 1314 Studienanfänger bedeuten ein leichtes Plus von rund zwei Prozent im Vergleich zu den Vorjahreszahlen. In Mosbach starten 1115 Studierende, in Bad Mergentheim sind es 199. „Wir haben eine große Nachfrage insbesondere in den profilschärfenden Studiengängen, namentlich in den Studiengängen des Baukompetenzzentrums wie Bauingenieurwesen und BWL-Branchenhandel für die Baubranche, aber auch in den Informatik-Studiengängen. Dafür haben wir intern unsere Ressourcen verschoben“, erklärt Professorin Dr. Gabi Jeck-Schlottmann.

Der Bad Mergentheimer Campusleiter Professor Dr. Seon-Su Kim ergänzt: „Dass wir stabile Anfängerzahlen haben, verdanken wir vor allem den zwei neuen Studienangeboten am Campus Bad Mergentheim.“ 18 Studierende haben sich für das neue BWL-Digital Business Management eingeschrieben, 28 für die Angewandte Informatik, die bereits in Mosbach mit zwei Kursen läuft. Somit studieren 3571 junge Leute an der DHBW Mosbach, davon 533 in Bad Mergentheim.

Rektorin Jeck-Schlottmann begrüßte die Neu-Studierenden an ihrem ersten Campus-Tag am Dienstag in Mosbach und gab – zusammen mit ihren Professoren, mit Studierendenvertretung und Studierendenwerk, Stadt und Landkreis – viele Tipps für eine erfolgreiche und gleichermaßen schöne Studienzeit an der Hochschule.

