Zum Vorsitzenden ernannt

Mosbach.Der Präsident des Landgerichts Reiner Hettinger hat dem 44-jährigen Christian Trunk am Freitag die Ernennungsurkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ausgehändigt. Damit wurde Trunk zum Vorsitzenden Richter am Landgericht befördert.

Trunk studierte in Heidelberg Rechtswissenschaften und absolvierte sein Referendariat beim Landgericht Mosbach. Im August 2004 trat er in den Justizdienst des Landes Baden-Württemberg ein. Die ersten Stationen absolvierte er beim Amtsgericht Wertheim, Landgericht Mosbach und der Staatsanwaltschaft Mannheim. Ab Mai 2006 war er als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Mosbach für die Verfolgung von Wirtschafts- und Sexualstraftaten zuständig. Seit Februar 2009 war Christian Trunk wieder als Richter tätig, zunächst als Betreuungsrichter bei den Amtsgerichten Tauberbischofsheim und Mosbach. Im Mai 2010 wechselte er an das Landgericht Mosbach. Seither war er Straf- und Zivilrichter beim Landgericht Mosbach, unterbrochen von einer neunmonatigen Abordnung an einen Zivil- und Versicherungssenat des Oberlandesgericht Karlsruhe im Jahr 2014. Trunk übernimmt nun den Vorsitz der Berufungskammer in Strafsachen, die er bereits seit Oktober 2019 kommissarisch führt. Er ist Mitglied des Schwurgerichts, einer großen Strafkammer sowie der Zivilkammer für Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen.

