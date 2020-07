Zum Ende der Amtszeit eine 1400-Euro-Spende übergeben

Mosbach.Krönender Abschluss der Präsidentschaft beim Serviceclub Inner Wheel Neckar-Odenwald: Die scheidende Amtsinhaberin Monika Weber überbrachte persönlich, gemeinsam mit ihrer Sekretärin Barbara Schneider, an ihrem letzten Tag im Amt eine 1400-Euro-Spende an die Johannes-Diakonie.

Ungewisser Ausgang

Als unerschütterliche Optimistin initiierte Monika Weber Anfang des Jahres eine Spendenaktion mit ungewissem Ausgang. Klar war nur, dass es eine „Hands-on-Aktion“ werden würde. Die Mitglieder der Frauen-Service-Organisation, die sich den Werten Freundschaft, soziales Engagement und internationale Verständigung verschrieben haben, würden tatkräftig anpacken müssen.

Tatsächlich machten sich am 20. Februar, dem „Schmutzigen Donnerstag“, zahlreiche Inner Wheel-Damen in aller Frühe auf den Weg zu einem Neckarelzer Bäcker, um dort 1770 ofenfrische Berliner abzuholen und pünktlich zum Frühstück an 70 regionale Firmen auszuliefern. Diese hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, für den leckeren Genuss mit gutem Zweck etwas mehr auszugeben. „Die Resonanz war überwältigend“, so Monika Weber glücklich, die ihre traditionell einjährige Präsidentschaft unter das Motto „Lebensfreude – vom Glück zu geben und zu teilen“ gestellt hatte. „Unser Aufwand hat sich voll gelohnt.“ Der gesamte Erlös der Aktion wurde ohne Abzug an die Johannes-Diakonie gespendet: an den Schulkindergarten „Kleckse“, den Kinder mit besonderem Förderbedarf besuchen, wo schon lange ein Beamer zur Wahrnehmungsförderung auf dem Wunschzettel stand. Auch die Tischtennisabteilung wurde bedacht. Ein „Returnboard“, ein Trainingsgerät, das einen geschlagenen Ball zurückspielt und so die Koordinationsfähigkeit fördert, verbessert nun – dank des Engagements des Inner Wheel Clubs Neckar-Odenwald – die Erfolgsaussichten bei den nächsten Special Olympics, den Olympischen Spielen für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung.

