Zukunftstag für Mädchen

Mosbach.Beim „Girls’ Day“ am Donnerstag, 26. März, bietet die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach einen „Mädchen-Zukunftstag“ an. Am Campus Mosbach stehen für Mädchen ab der fünften Klasse verschiedene Workshops zur Verfügung.

Unter anderem können Schülerinnen Miniroboter in Form von kleinen e-Käfern bauen oder einen Lego-Mindstorm-Roboter programmieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, den Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu erfahren.

Der Aktionstag soll Mädchen einen Einblick in die Bereiche Technik und Naturwissenschaft, Forschung und Informatik ermöglichen und Berührungsängste gegenüber mathematischen Themen oder Laboren abbauen.

Eine Übersicht aller Workshops, sowie Informationen zur Anmeldung gibt es unter www.mosbach.dhbw.de/girlsday im Internet.

