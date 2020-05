Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neckarelz.Ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag zwischen 7.45 und 9.15 Uhr in der Tiefgarage des Badischen Hofs in der Mosbacher Straße in Neckarelz. Ein Skoda-Fahrer hatte seinen Wagen des Typs Superb für anderthalb Stunden laut Polizei dort abgestellt und bemerkte dann einen erheblichen Schaden an der hinteren Türe der Beifahrerseite.

Vermutlich hatte eine unbekannte Person den Schaden mit ihrem Fahrzeug verursacht und war anschließend davongefahren, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu verständigen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020