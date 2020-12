Zeugen nach Angriff auf Polizisten gesucht

Mosbach.Nachdem es am vergangenen Sonntag am Kirchplatz in Mosbach zu einem Angriff auf zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Mosbach kam, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Die Einsatzkräfte wurden am 6. Dezember gegen 18 Uhr durch Zeugen darüber informiert, dass sich am Kirchplatz in Mosbach 25 bis 30 Personen aufhielten, die gegen bestehende Coronaregeln verstoßen würden.

Beim Eintreffen stellten die Polizeibeamten fest, dass die Teilnehmer der Ansammlung keine Mundnasenbedeckungen trugen und der erforderliche Abstand nicht eingehalten wurde. Ein 58-Jähriger zeigte sich direkt uneinsichtig gegenüber den Polizeibeamten und setzte dieses Verhalten während der Maßnahme weiterhin fort. Da er die Angabe seiner Personalien verweigerte sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden, wobei er unvermittelt Widerstand leistete.

Weitere Personen der Gruppe mischten sich in die Maßnahme ein und versuchten, den 58-Jährigen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Außerdem wurden die Einsatzkräfte durch bislang Unbekannte bespuckt und beleidigt. Zudem animierten Personen der Gruppe andere dazu, ebenfalls gegen die Polizei vorzugehen. Infolgedessen wurde durch die einschreitenden Beamten Pfefferspray eingesetzt.

Die Polizei hat aufgrund der Vorfälle die Ermittlungen aufgenommen, die unter anderem die Straftatbestände Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte betreffen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020