Zentraler Umzug in Mosbach

Mosbach.Der zentrale Martinsumzug in Mosbach findet am Montag, 11. November, statt. Mit einem stimmungsvollen Programm, gestaltet von der Lohrtalschule, wird die Veranstaltung ab 18 Uhr auf dem Marktplatz abgerundet.

Begleitet werden die Kinder der Lohrtalschule auf ihrem Zugweg von einem Martinsreiter. Die beliebte Martinsbrezel verteilen zum Abschluss der Oberbürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats im Unteren Rathaussaal. Die Bewirtung übernimmt der Frauenchor Mosbach. Weiter Umzüge finden in Mosbach, Neckarelz, Diedesheim und in der Waldstadt sowie in Reichenbuch, Sattelbach und Lohrbach statt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.10.2019