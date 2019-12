Zapfsäule umgefahren

Mosbach.Ein 20-Jähriger ist am Freitag gegen 22.15 Uhr auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Bundesstraße 27 mit seinem VW Golf frontal gegen einen Stützpfeiler und eine Zapfsäule gefahren. Die Polizei vermutet nicht angepasste Geschwindigkeit als Ursache für den Unfall. Die Zapfsäule wurde durch den Aufprall völlig zerstört, am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst des DRK ins Krankenhaus gebracht. Das Tankstellengelände war abgesperrt, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr Entwarnung gaben. Von der zerstörten Zapfsäule ging keine Gefahr aus.

