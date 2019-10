Willi Nachdenklich kommt ins „fideljo“

Mosbach.Der Erfinder der „Vong“-Sprache, Willy Nachdenklich, kommt mit seinem Live-Debut „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ am Donnerstag, 24. Oktober, ins Zentrum für Kultur und Begegnung „fideljo“ in der Neckarburkener Straße. Die Veranstaltung, findet im Rahmen der 25. Mosbacher Buchwochen statt und beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

In Form witziger und fantasiereicher Kurzgeschichten lässt sich Willy Nachdenklich über die Banalitäten des Alltags aus – ganz in der Manier seiner Facebook-Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ und natürlich in der schnoddrigen Jugendsprache, für die ihn seine Fans lieben. Willy liest nicht nur vor, er improvisiert und interagiert mit seinem Publikum und garantiert einen köstlich amüsanten Leseabend.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019