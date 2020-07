Wichtige Anlaufstelle für Pflegethemen

Mosbach.Wird ein Angehöriger zum Pflegefall, tauchen meist plötzlich und völlig unerwartet tausend Fragen auf. Welche Pflegestufen gibt es? Welche Hilfsmittel zahlt die Krankenkasse? Wie kann die häusliche Pflege koordiniert werden? Wie können pflegenden Angehörigen entlastet werden? Die Mitarbeiter des zweiten Pflegestützpunktes im Neckar-Odenwald-Kreis, der am Mittwoch in Mosbach eröffnet wurde, Birgit Scheuermann und Thomas Bauer, wollen Patienten und Angehörigen einen Überblick über das komplexe Thema geben und durch eine passgenaue Beratung den individuellen Weg durch die Vielzahl an Möglichkeiten weisen.

Mehr als nur Pflegefragen

„Wir nehmen eine Lotsenrolle ein, bei der Koordinierung des Leistungsspektrums für Pflegebedürftige und bieten Unterstützung bei der Organisation der Pflege“, verdeutlichte Birgit Scheuermann bei der Vorstellung ihrer Arbeit. Die Themenliste geht jedoch über reine Pflegefragen hinaus. Ratsuchende finden im Pflegestützpunkt in der Scheffelstraße 2 auch Hilfe etwa bei Fragen zur Betreuung von Demenzkranken, zur Sturzprophylaxe, Ernährung und Bewegung im Alter, zu hauswirtschaftlichen Hilfen sowie Selbsthilfe- und Betreuungsgruppen.

Wer sich für die verschiedenen Wohnmöglichkeiten im Alter interessiert, erhält erste Auskünfte und wird bei Bedarf an weiterführende Stellen verwiesen. Des Weiteren beraten die Gesundheits- und Krankenpflegerin Birgit Scheuermann und Diplom-Sozialpädagoge Thomas Bauer zu Fragen der Vorsorge zum Beispiel bei Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen oder auch Patientenverfügungen. Auch wo und in welcher Form Anträge für zum Beispiel die Grundsicherung im Alter, einen Schwerbehindertenausweis oder andere Sozialleistungen beantragt werden müssen, kann man im Pflegestützpunkt erfahren. „Eine Rechtsberatung wird allerdings nicht geleistet“, betont Thomas Bauer. Die Beratung, darauf legen die Verantwortlichen Wert, ist dabei neutral, trägerunabhängig und kostenfrei. Die Entscheidung liegt immer beim Klienten.

Landrat Dr. Achim Brötel freute sich gemeinsam mit zahlreichen weiteren Verantwortlichen, dass das Projekt Pflegestützpunkt nun endlich umgesetzt werden konnte. Der erste Pflegestützpunkt im Neckar-Odenwald-Kreis öffnete in Buchen bereits im Juni 2019 seine Türen. Nun habe man auch in Mosbach nachziehen können. Sein Dank ging an die Mitstreiter aus dem Kreistag. „Sie haben mit ihren Beschlüssen dieses Projekt, an dessen Realisierung wir nach dem scheinbar unendlichen Gezerre auf Landesebene ja schon fast nicht mehr glauben wollten, schließlich doch noch auf den Weg gebracht“, so der Landrat.

Engagierte Fürsprecher seien auch Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann sowie Bürgermeister Michael Keilbach gewesen. Des Weiteren begrüßte Achim Brötel die Vertreter der Kranken- und Pflegekassen, die bei der Realisierung von Pflegestützpunkten zentral wichtige Partner seien. Gerade auch, da sie einen nicht unerheblichen Teil der Kosten tragen würden. Genauer gesagt übernehmen Krankenkassen, Pflegekassen und der Kreis jeweils ein Drittel der anfallenden Kosten. Besonders mit Dank bedachte Brötel auch Birgit Scheuermann und Thomas Bauer, die die Kosten für die Weiterbildung zum Pflegeberater selbst tragen.

„Zähes Ringen“

Bürgermeister Michael Keilbach lieferte in seinem Grußwort einen kurzen Überblick über das „jahrelange und zähe Ringen um einen Pflegestützpunkt in Mosbach“, das schon im September 2008 begann. Er freute sich, mit dem nun eröffneten Pflegestützpunkt „endlich eine Lücke in unserer Stadt zum Wohle von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen geschlossen“ zu haben. Joachim Stutz, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, lobte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit der zahlreichen Beteiligten. „Gute und vernetzte Zusammenarbeit ist beim Thema Pflege das A und O.“

Aufgrund der Corona-Vorschriften konnte der Pflegestützpunkt nach der feierlichen Eröffnung, die von Clara und Simone Jäger musikalisch umrahmt wurde, in kleinen Gruppen besichtigt werden. nak

