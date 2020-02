Mosbach.Den Science-Fiction-Krimi „Welt am Draht“ von Rainer Werner Fassbinder und Fritz Müller-Scherz zeigt die Badische Landesbühne am Dienstag, 10. März, in der „Alten Mälzerei“ in Mosbach.

„Der Spiegel“ charakterisiert den Film aus Anfang der 1970er-Jahre nach seiner Restaurierung 2010 als „eine mit Action-Versatzstücken angereicherte Meditation über das Wesen der individuellen und gesellschaftlichen Paranoia im Informationszeitalter, und zwar aus einer Zeit, als dieses nicht mal richtig angebrochen war.“ Die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr, vorab gibt es um 19 Uhr eine Einführung.

