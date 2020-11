Waschautomaten aufgebrochen

Mosbach.Ein bislang Unbekannter hat in der vergangenen Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Automaten einer Waschanlage in der Alten Neckarelzer Straße in Mosbach aufgebrochen und Sachschaden verursacht. Der oder die Täter begaben sich laut Polizei in den Waschbereich, wo mehrere Automaten aufgebrochen wurden. Anschließend versuchten der oder die Täter, sich Zutritt zu den Büroräumen der Waschanlage zu verschaffen. Der Versuch scheiterte, jedoch wurde die Türe beschädigt. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro, der Wert des Diebesguts ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter Telefon 06261/8090 bei der Polizei Mosbach melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020