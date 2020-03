Vorlesungsbetrieb der DHBW entfällt

Mosbach/Bad Mergentheim.Die Sicherheitsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Ausbreitung machen auch vor den DHBW-Standorten Mosbach und Bad Mergentheim nicht Halt. Durch Erlass des Wissenschaftsministeriums wird der Präsenz-Vorlesungsbetrieb an den Hochschulen des Landes bis zum 20. April ausgesetzt beziehungsweise unterbrochen. Bislang ist kein Fall einer Infektion an einem der beiden Campus der DHBW Mosbach aufgetreten.

Es wurden Lagezentren im Präsidium und an der DHBW Mosbach gebildet, die sich austauschen und Maßnahmen festlegen. Studenten, Duale Partner und Lehrbeauftragter wurden darüber informiert und werden weiterhin kontinuierlich informiert. Bereits festgelegt wurde, dass unter anderem die Schlossgespräche in Bad Mergentheim am 18. März, der Alumni-Workshop am 26. März und der Tag der Lehre in Mosbach am 2. April verschoben werden. Der „Girl’s Day“ (26. März) an den beiden Standorten fällt aus, der Hochschulsport wird ab sofort bis zum 19. April ausgesetzt. ms

