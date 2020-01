Mosbach.Mit seinem Programm „R-zieher – Echt jetzt?“ kommt Yves Macak am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr ins Zentrum für Kultur und Begegnung „fideljo“. Macak ist seit mehr als 20 Jahren staatlich geprüfter Erzieher und gewährt in seinem Programm Einblick in eine Welt, die nur ein Bruchteil von Männern in Deutschland überhaupt zu sehen bekommt.

Mit vollem Stimm- und Körpereinsatz berichtet er mitreißend und pointiert über den langen Weg vom Menschen zum Erzieher und lässt sein Publikum mit Lachtränen in den Augen hautnah nacherleben, wie sich der Berufsalltag in Kitas, Schulen und Jugendfreizeitheimen wirklich anfühlt.

Karten gibt es im „fideljo“, Telefon 06261/88249, und bei der Tourist Information Mosbach, Telefon 06261/91880.

