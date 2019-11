Volksbank spendet 2500 Euro an THW

Mosbach.Das Technische Hilfswerk in Haßmersheim ist nun stolzer Besitzer eines Ford Pickups für schnelle, aber auch mal kleinere Einsätze. Ein Hänger wird ebenfalls angeschafft. Dieses Auto bereichert dank eines Zuschusses in Höhe von 2500 Euro nun den Fuhrpark des THW. Die Volksbank Mosbach stellte die Spende aus den Mitteln des Gewinnsparvereins zur Verfügung. Vorstand Engelhardt überreichte bei zwar trübem Wetter, aber sonniger Stimmung den Spendenscheck an den Vorsitzenden Achim Baumgartner und seinen Kollegen Markus Drechsler, Colin Weber und Eric Gerathewohl. Bild: Volksbank Mosbach

