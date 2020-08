Vierte Packstation in Mosbach

Mosbach.Das Unternehmen DHL hat eine weitere Packstation (Nr. 166) mit 83 Fächern in Mosbach in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation in der Pfalzgraf-Otto-Straße 42 ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. Damit verfügen die Mosbacher Postkunden über insgesamt vier Packstationen. Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden.

DHL stellt seinen rund zwölf Millionen in Deutschland registrierten Kunden mehr als 5500 Packstationen zur Verfügung, bis 2021 sollen es bundesweit rund 7000 sein. Neben den zusätzlichen Packstationen will das Unternehmen weitere 500 Partner-Filialen und Paketshops in Betrieb nehmen.

