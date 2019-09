Viele hundert Streikende in Mosbach

Mosbach.Der weltweite Klimastreik brachte am Freitag viele Demonstranten auf den Mosbacher Marktplatz. Unter dem Motto „Fridays for Future“ wurde auch in der Kreisstadt mehr Klimaschutz und ein konsequenteres Handeln der Politik gegen den Klimawandel gefordert. Zur symbolischen Zeit „5 vor 12“ begann am Bahnhof in der Mosbacher Innenstadt eine Demonstration, die zum Marktplatz führte, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Zum Streik aufgefordert hatte das Klimabündnis Neckar-Odenwald-Kreis, bestehend aus der „Grünen Jugend“ Neckar-Odenwald, dem Ver.di-Bildungszentrum Mosbach, den Grünen Mosbachs und des Neckar-Odenwald-Kreises, der BürgerEnergie Neckar-Odenwald, „Mosbach gegen Rechts“ und der Initiative „AtomErbe Obrigheim“. Bild: Klaus Kühnel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019