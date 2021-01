Viele bunte Päckchen geschnürt

Mosbach.Einen großen Berg Geschenke hatten die Mitglieder des Soroptimist International Clubs Mosbach kurz vor Weihnachten mit ins Landratsamt gebracht. Jedes der liebevoll verpackten und adressierten Päckchen war für ein Kind im Landkreis bestimmt, das von der Sozialpädagogischen Familienhilfe und vom Allgemeinen Sozialen Dienst betreut wird.

Von dort ließ sich der Club, Teil der weltweit größten Service-Organisation berufstätiger Frauen, auch eine Liste mit Wünschen von den Kindern geben. Wünsche, die deren Eltern aus den unterschiedlichsten Gründen nicht finanzieren können.

Überreicht wurden die Geschenke von Clubpräsidentin Ute Hess sowie den Clubmitgliedern Martina Zundel und Isa Ludäscher an Fachdienstleiter Peter Kuhl-Bartholomeyzik. Er und seine Kollegen sorgten dann dafür, dass diese pünktlich zu Heiligabend bei den Kindern ankamen.

„Für uns war es auch in diesem besonderen und gerade für Kinder belastenden Jahr schön, wie gewohnt ein wenig Weihnachtsfreude in Form der Geschenke zu teilen“, betonte Ute Hess. Die Tradition der Geschenkaktion werde deshalb auch in diesem Jahr auf jeden Fall fortbestehen.

