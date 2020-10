Unfall verursacht und geflüchtet

Mosbach.Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ereignete sich am Samstag gegen 15 Uhr in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach, auf dem Parkplatz eines Elektromarktes, so die Polizei.

Der 29-jährige Besitzer eines VW stellte diesen Uhr auf dem Parkplatz ab und ging in den Markt. In den circa 15 Minuten Abwesenheit beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW an der Heckscheibe. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Die Identität des Unbekannten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Mosbach.

