Unbekannter beschädigt Audi A1

Mosbach.Ein Unbekannter hat auf einem Discounter-Parkplatz in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach ein Auto beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall am Dienstagmorgen, ohne den Sachschaden in Höhe von 2000 Euro zu melden, so die Polizei.

Die 67-jährige Besitzerin des Audi A1 hatte ihr Fahrzeug gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie eine halbe Stunde zurückkam, stellte sie den Schaden fest. Sowohl der Außenspiegel, die Beifahrertüre, der Kotflügel als auch die vordere Stoßstange hatten Kratzer und Dellen. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020