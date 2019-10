Um 4.45 Uhr laute Musik gehört

Mosbach.In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete ein Bewohner der Asylbewerberunterkunft in der Römerhofstraße in Neckarelz gegen 3.15 Uhr laute Musik aus einem Nachbarzimmer. Eine hinzugerufene Streife forderte den mutmaßlichen Verursacher auf, die Musik leiser zu stellen. Dieser zeigte sich uneinsichtig und war nur schwer zu beruhigen. Nachdem gegen 4.45 Uhr eine erneute Meldung einging, fuhren zwei Streifenwagen zu dem Haus. Der 24-Jährige zeigte sich wiederum aufbrausend gegenüber den eingesetzten Beamten, woraufhin ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Aufgrund seiner fortbestehenden Uneinsichtigkeit musste er zu Boden gebracht und Handschellen angelegt werden. Ein Polizeibeamter wurde bei der Auseinandersetzung leichte verletzt. Der Unruhestifter wurde in einer Arrestzelle untergebracht.

