Über 600 iPads werden verteilt

Mosbach.An den zwölf Schulen in städtischer Trägerschaft lernen insgesamt 3390 Schüler. Aufgrund Mosbachs zentraler Lage und dem vorhandenen vielfältigen Schulangebot sind darunter rund 1400 Kinder und Jugendliche aus anderen Gemeinden.

Nicht allen Schülern steht zuhause ein eigener Laptop, ein PC oder ein Tablet zur Verfügung oder sie müssen sich diese Geräte mit Geschwistern teilen.

Lern-Apps installiert

Das kann im Fernunterricht zu Problemen und Benachteiligungen führen, die durch Mittel von Bund und Land im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms beziehungsweise des Digitalpakts Schule ausgeglichen werden sollen. Mit den im Corona-Hilfsschirm zur Verfügung gestellten Mitteln hat die Stadt Mosbach insgesamt 600 iPads der 8. Generation mit entsprechenden Schutzhüllen sowie Einrichtung und Vorkonfiguration im Rahmen einer Full-Service Dienstleistung für insgesamt rund 290 000 Euro angeschafft. Die Geräte sind je nach Schulform mit unterschiedlichsten Lern-Apps ausgestattet und sofort einsatzbereit. Sie werden in den kommenden Tagen und Wochen an die Schulen ausgeliefert.

Leih-Endgeräte überreicht

Oberbürgermeister Michael Jann übergab zudem gemeinsam mit dem Digitalisierungsbeauftragten Michael Ferch elf mobile Leih-Endgeräte stellvertretend an Schulleiterin Romy Maylandt von der Kurfürstin-Amalia-Grundschule in Lohrbach. Die iPads werden leihweise an Kinder vergeben, die bei ausfallendem Präsenzunterricht zuhause weder auf Laptop noch auf Tablet zurückgreifen können.

Romy Maylandt dankte dem Oberbürgermeister für die Zurverfügungstellung der iPads und die reibungslose Zusammenarbeit bei der Vorbereitung. „Die Kinder werden sich sehr über die neuen Geräte freuen, schließlich mussten einige im Frühjahrs-Lockdown mit dem Handy der Eltern vorliebnehmen.“ Das „Mäusekino“, so OB Jann, soll mit den neuen 10,2 Zoll-iPads der Vergangenheit angehören.

Aus dem Sofortausstattungsprogramm ist an der Hardbergschule für rund 10 000 Euro außerdem eine Studioeinrichtung für Erklärvideos und eigene, digitale Lehrmittel entstanden.

