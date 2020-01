Türen für Dialog stehen weit offen

Mosbach.Nach vier Jahrzehnten grüner Politik in Deutschland und drei Jahrzehnten grüner Politik im Neckar-Odenwald-Kreis, vertritt seit November 2019 eine grüne Bundestagsabgeordnete den Wahlkreis Odenwald-Tauber in Berlin. Charlotte Schneidewind-Hartnagel, die für Kerstin Andreae nachgerückt und Mitglied im Familienausschuss sowie der Kinderkommission ist, eröffnete dieser Tage ihr Büro in der Mosbacher Innenstadt im Gartenweg 10, im ehemaligen Weltladen.

Dieses Büro sei „ein Ort des Austausches und der Begegnung mit allen Bürgern“, so die Bundestagsabgeordnete. Wie kann der ländliche Raum gestärkt werden? Für die Beantwortung dieser Fragen brauche es „Orte der Begegnung, wie diesen“.

Das „Grünen Büro“, ausgestattet mit grünem Teppich, grünen Stühlen und den schönsten Sonnenblumenbildern an der Wand, beherbergt neben dem Büro der Bundestagsabgeordneten Schneidewind-Hartnagel auch den Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen Neckar-Odenwald mit der Kreisgeschäftsstelle.

Die neue Stätte biete Platz für „spannende grüne Veranstaltungen“, so die Bundestagsabgeordnete, die neben ihrem Berliner Büro und dem in Mosbach noch eines in Bad Mergentheim unterhält. Das neue Jahrzehnt beginnt nun mit neuer grüner Präsenz auch im Neckar-Odenwald-Kreis.

„Neue Sichtbarkeit“

Zur Eröffnung gratulierten auch Partei- und Bundestagskollegin Sylvia Kotting-Uhl. Sie lobte bei der Gelegenheit ausdrücklich den hiesigen Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen, der sich mit ganzem Herzen der guten Sacharbeit verschrieben habe. Auch Landtagsabgeordnete Susanne Bay von Bündnis 90/Die Grünen freute sich über die „neue Sichtbarkeit“ der Grünen im Neckar-Odenwald-Kreis und bezeichnete Klimapolitik als eine „soziale Verpflichtung“.

Für Landrat Dr. Achim Brötel ist jede Stimme aus dem Kreis mehr in Berlin eine mehr für den ländlichen Raum. Er forderte dazu auf, die Themen der Menschen aus dem ländlichen Raum in Berlin und Stuttgart zu platzieren. Seine Tür stehe dafür immer offen. Der Grünen-Stadtrat Timo Riedinger war als Oberbürgermeisterstellvertreter gekommen und forderte seinerseits dazu auf, die Herausforderungen des ländlichen Raums „parteiübergreifend anzupacken“.

Andreas Klaffke, Vorstandssprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Kreis bezeichnete das Büro der Kreisgeschäftsstelle auf der Empore scherzhaft „als Kommandobrücke“ und das Erdgeschoss der Bundestagsabgeordneten als „Maschinenraum“. Er sprach sich bei dieser Gelegenheit gegen die Schließung der Geburtsstation in Mosbach aus. Diese hält er „für einen Fehler“ und forderte dazu auf, der Bevölkerung „reinen Wein“ einzuschenken.

Dass ein in diesem Zusammenhang sogenannter ins Gespräch gebrachter „strategischer Partner“ der Kliniken das Gemeinwohl im Auge habe, bezweifelt Klaffke. hil

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020