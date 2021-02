Trickbetrüger am Telefon

Mosbach.Im Bereich Mosbach kam es am Mittwochnachmittag zu zahlreichen Telefonanrufen von Betrügern, so die Polizei. Hierbei rief eine Person an, die sich als Enkelkind ausgab, von einem schweren Unfall erzählte und nun für die Reparatur des Autos Geld benötige. Der Unbekannte versuchte durch diese Lügengeschichte die Ersparnisse der Angerufenen zu ergaunern.

Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise: Mit Unbekannten nie über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse sprechen, bei derartigen Anrufen skeptisch sein, am Telefon nicht unter Druck setzen lassen, bei Unsicherheit oder verdächtigen Anrufen die Polizei verständigen. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr erreichbar.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.02.2021