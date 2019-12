„Tolles Angebot“ mit einigen Schwächen

Seit genau fünf Jahren können Pendler aus Mosbach mit der Stadtbahn direkt vor die Audi-Werkstore in Neckarsulm, zum Heilbronner Theater, oder – in diesem Jahr sehr beliebt – zur Bundesgartenschau fahren. Auch in die umgekehrte Richtung wird die Stadtbahn von Pendlern und Altstadtbesuchern aus dem nördlichen Landkreis Heilbronn gern genutzt. Das Bild entstand am Freitagmorgen in Mosbach.