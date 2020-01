„The Italian Tenors“ singen in Mosbach

Mosbach.„The Italian Tenors“ kommen auf große Deutschlandtournee. Auf ihrer „Viva La Vita-Tour“ sind sie am Mittwoch, 25. November, um 20 Uhr auch in Mosbach in der Alten Mälzerei zu erleben.

Lebensfreude

„Viva La Vita – es lebe das Leben“ So haben „The Italian Tenors“ ihr neues Album und ihre Tour nicht ohne Grund genannt, denn es versprüht jede Menge sonnendurchflutete italienische Lebensfreude, viel Gefühl und Leidenschaft. Mehr denn je wagt das Trio, bestehend aus Luca Sala, Sabino Gaita und Evans Tonon, den Spagat zwischen beliebten italientischen Pop-Hits und kunstfertigen klassischen Interpretationen. Sie treten an, italienische Pop- und Filmklassiker auf höchstem, musikalischem Niveau, klassisch zu interpretieren.

Deutschlandtournee

„The Italian Tenors“ sind auf den Opernbühnen schon seit Jahren Profis. Für alle Drei war es aber immer schon spannend, ihre musikalische Herkunft der Klassik mit ihrem Faible für die italienische Popmusik zu vereinen. Schon mit ihrem Debüt-Album „That‘s Amore“ sorgten sie für Furore und intonierten mit Klasse und Verve italienische Popsongs. Die „Viva La Vita Tour 2019“ soll nun live verströmen, was das Album an italienischer Musik- sowie Lebensart nach allen Regeln der Kunst schon erreicht.

Stimmgewalt und Charme

Mit Stimmgewalt, Persönlichkeit und italienischem Charme gewinnen „The Italian Tenors“ dabei die Herzen des Publikums. Mithilfe des mit Hingabe und Können arrangierten orchestralen Klanges durchbrechen sie galant die Genre-Grenzen und zaubern mit ihrer musikalischen Begabung ein neues, poporientiertes italienisches Bel Canto.

Ein solches Klangkonzept vermittelt beispielsweise das Stück „Con Te Partirò“ (bekannter unter dem Namen „Time To Say Goodbye“), welches, im sanften Bolero-Rhythmus gehalten, in der ansteigenden Dynamik den Königsweg zur dreifarbigen Stimmgewalt der Tenöre öffnet. Evans Tonon schwärmt: „Egal ob Zucchero, Morricone oder Verdi – italienischen Komponisten gelingt es über Jahrhunderte hinweg, große Melodien zu komponieren und einen fantastischen Mix aus Leidenschaft und Musik zu kreieren. Das war und ist auch das Konzept unserer Arbeit.“ Getragene, weite Melodienlinien über dem ruhig voranschreitenden klassischen Arrangements bieten den drei Sängern viel Raum ihre Stimmen zur Entfaltung kommen zu lassen.

Karten bei den FN erhältlich

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100prozentiger Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020