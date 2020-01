„The 12 Tenors“ begeisterten

Mosbach.Mit ihren Interpretationen von Welthits wie Leonard Cohens „Hallelujah“ sowie ihre Tribute an „The Beatles“ oder „Queen“ fächerten am Sonntag „The 12 Tenors“ ein breites musikalisches Spektrum für ihre Gäste auf. Mit ihren unverwechselbaren Stimmen und einer spektakulären Lichtshow überzeugten die Ausnahmesänger in der Alten Mälzerei in Mosbach.

Sie interpretierten in einer zweistündigen Show bewährte Klassiker neu und ließen zudem moderne Arrangements berühmter Welthits erklingen.

Tenor Alexander Herzog zeigte sich begeistert: „Nessun Dorma ist für mich das schönste klassische Stück überhaupt, Puccini ist einfach grandios. Eine solch emotionale Musik, jedes Mal bekomme ich eine Gänsehaut beim Singen. Und der schönste Rocksong ist und bleibt für mich Bohemian Rhapsody von Queen, das ist absolut einmalig.“ Als offizieller Botschafter der gemeinnützigen Deutschen Kinderhospiz und Familienstiftung (DKFS) sammelten „The 12 Tenors“ dank ihrer Mosbacher Fans 1017 Euro.

Alexander Herzog war überwältigt von der Bereitschaft der Gäste, Geld für die gute Sache zu geben: „Die Menschen hier in Mosbach haben nicht nur Sinn für die Musik, sondern auch ein großes Herz. Wir möchten uns bei allen dafür sehr herzlich bedanken“.

