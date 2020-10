Termine statt offene Sprechstunde

Mosbach.Die Stadtverwaltung hat sich entschlossen, die Anzahl von Kontakten mit Bürgern bis auf weiteres möglichst zu minimieren. Das beinhaltet unter anderem die Rückkehr zum im Frühjahr gut angenommenen System der vorherigen Terminvereinbarung. Termine können in den bisherigen Öffnungszeiten vereinbart werden oder in Absprache mit dem jeweiligen Sachbearbeiter auch außerhalb. Offene Sprechzeiten wird es nicht mehr geben. Bei Terminen sind alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Es gilt unter anderem die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die vor Ort angebrachten Hinweise sind zu beachten. Reguläre Zeiten zur Terminvereinbarung in der Kernstadt und in Neckarelz sind montags bis freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr, montags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 12.30 Uhr bis 14 Uhr und donnerstags von 14 bis 18.30 Uhr. Termine sind auch außerhalb dieser Zeiten möglich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020