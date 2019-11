Streik für mehr Klimaschutz

Mosbach.Wenige Tage, bevor sich die Regierungen dieser Welt in Madrid zur Klimakonferenz treffen, trägt auch Mosbach wieder den Protest auf die Straße. Schon zum dritten Mal streiken Menschen aller Altersklassen im Odenwald für mehr Klimaschutz. An diesem Freitag, 29. November, steht wieder ein „Global-Climate-Strike“ vor der Türe und dazu lädt das Klimabündnis Neckar-Odenwald-Kreis, „Fridays for Future“ Mosbach und „Parents for Future“ ein. Der Streik beginnt um 15.15 Uhr am Bahnhof Mosbach West und führt von dort in Richtung Innenstadt. Am Ludwigsplatz findet eine Kundgebung statt.

Thomas Schaupp wird in seiner Rede die Möglichkeiten zur klimaneutralen Energieversorgung und diese mit wissenschaftlichen Studien untermauern. Mit einem weiteren interessanten, aber auch beängstigendem Thema wird sich die Schülerin Judith Alze beschäftigen. Sie wird über Kippelemente im Erdsystem informieren. Darunter versteht man überregionale Bestandteile des globalen Klimasystems, die durch kleine externe Störungen, beispielsweise minimale Klimaveränderungen, in einen neuen, zum Teil unumkehrbaren Zustand versetzt werden können, wenn sie einen „Kipp-Punkt“ erreicht haben.

Schließlich wird auch wieder Franziska Wachter eine eindrückliche Rede halten. Diesmal hat sie sich das Thema „Veganismus“ ausgewählt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.11.2019