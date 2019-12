Stichflamme setzt Hütte in Brand

Mosbach.Eine Hütte auf dem Weihnachtsmarkt am Kirchplatz ist am Dienstag gegen 12.30 Uhr in Brand geraten. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, hatte ein Feuerwehrmann, der privat im Marktbereich unterwegs war, die Flammen bereits gelöscht.

Der 36-jährige Eigentümer der Weihnachtsmarkthütte hatte eine Gasflasche gewechselt. Dabei war ausströmendes Gas in Brand geraten und hatte eine Stichflamme verursacht.

Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen, einige Teile des Inventars der Hütte wurden in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Feuerwehr Mosbach war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort.

