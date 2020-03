Sperrung ab dem Mosbacher Kreuz

Mosbach/Haßmersheim.Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnen voraussichtlich am Montag, 27. April, die Arbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung an der Bundesstraße 27 zwischen dem Mosbacher Kreuz und der ehemaligen Fährzufahrt bei Haßmersheim. Davon sind auch die Ortsdurchfahrten der B 27 von Neckarzimmern und Steinbach betroffen.

5,2 Kilometer lange Strecke

Die größtenteils 30 Jahre alte Asphaltfahrbahndecke muss auf einer Länge von 5,2 Kilometern aus Altersgründen und zur Beseitigung von Schäden, die unter anderem eine Folge der stetig wachsenden Verkehrsbelastung sind, erneuert werden. Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht werden Schadstellen im Fahrbahnbereich beseitigt.

In der Ortsdurchfahrt von Neckarzimmern werden zur Reduzierung des Verkehrslärms die beidseitig am Fahrbahnrand befindlichen, 30 Zentimeter breiten Pflasterstreifen sowie die gepflasterten Fahrbahnflächen, die der Teilung dienen, zurückgebaut.

Nach derzeitigem Stand geht das Regierungspräsidium von einer Gesamtbauzeit von circa zehn Wochen aus. Während der ersten circa fünf Wochen erfolgt die Verkehrsführung auf der B 27 zwischen dem Mosbacher Kreuz und Gundelsheim nur im Einbahnverkehr in Fahrtrichtung Heilbronn. In dieser Zeit werden auf dem gesamten Streckenabschnitt diejenigen Bauarbeiten, die unter einbahnigem Verkehr erfolgen können, durchgeführt.

Für die sich anschließenden Bauarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt von Neckarzimmern, muss der Verkehr auf der B 27 für weitere fünf Wochen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Zur optimalen Ausnutzung der Vollsperrung werden neben den Straßenbauarbeiten auch verschiedene Kanalhaltungen in der Ortsdurchfahrt Neckarzimmern im Auftrag der Gemeinde saniert sowie durch die Stadtwerke neue Wasser- und Gasleitungen verlegt. Diese Arbeiten können aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen nur unter Vollsperrung der Straße erfolgen.

Arbeiten am Wochenende

Der Anliegerverkehr zwischen dem Mosbacher Kreuz und dem Ortseingang von Neckarzimmern sowie zu dem Gewerbegebiet Neckarelz (Hohlweg), dem Bundeswehrdepot und der Firma Inast Abfallbeseitigung ist nur zeitweise eingeschränkt. Die notwendigen Sperrungen der Fahrspuren in diesem Bereich werden durch Arbeiten an einem Wochenende und nachts bis auf das Mindeste begrenzt. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die Wehrbrücke bei Gundelsheim – L 588 Haßmersheim – B 292 Neckarbrücke bei Neckarelz zum Mosbacher Kreuz.

Während der gesamten Bauzeit kann es zeitweise für den örtlichen Anlieger- und Anlieferverkehr in Neckarzimmern und Steinbach zu nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen kommen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger dafür um Verständnis.

Die genauen Termine für die unterschiedlichen Verkehrsführungen werden nach Auftragsvergabe zeitnah veröffentlicht.

Die für den 1. April vom Bürgermeisteramt Neckarzimmern und vom Regierungspräsidium gemeinsam vorgesehene Informationsveranstaltung wird aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird die betroffenen Anwohner schriftlich über die Maßnahme informieren.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.03.2020