Spannender Blick hinter die Kulissen

In Scharen nutzten Interessierte die Gelegenheit, bei einem „Tag der offenen Tür“ zu sehen, was sich auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne hoch über Mosbach getan hat.

Mosbach. Meist voll besetzte Shuttle-Busse brachten den Sonntag über Besucher aus Mosbach, Neckarzimmern oder aus Richtung Bergfeld ins Luttenbachtal. Manche hatten sogar die Wanderschuhe geschnürt, um „die Zukunft der Neckartalkaserne“ zu erleben, wie auf dem Faltblatt zum „Tag der offenen Tür“ zu lesen war. Mit dem Auto kamen die wenigsten – Parkplätze sind am ehemaligen Kasernengelände rar.

Der Entsorger Inast hat das rund 27 Hektar große, seit 2009 leerstehende Areal von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) übernommen. Im Dezember letzten Jahres zog das Unternehmen vom Tal auf den Hardberg, nachdem es einen Teil der Anlagen für seine Zwecke umgebaut hatte.

Platz gibt es dort oben genug, und so hat Inast noch den Bundesverband Rettungshunde mit dem „Training Center Retten und Helfen“ (TCRH) ins Boot genommen, ebenso wie die „Holzarena“.

Warum es wichtig ist, Abfall richtig zu trennen, wo er gelagert wird und was weiter mit ihm geschieht, konnte man am Sonntag bei einem Blick hinter die Kulissen erfahren.

Besonders die großen Fahrzeuge von Inast, aber auch die Maschinen der „Holzarena“, besonders aber die Vorführungen der Feuerwehr begeisterten die kleinen Besucher. In manchen Bagger, vorgeführt von einem großen Bau-Partner von Inast, durften die Kinder sogar selbst einsteigen.

Wie arbeiten Rettungshunde? Das konnte man bei interessanten Führungen am imposanten Trümmergelände „live“ erleben. An den Ständen des TCRH, aber auch von Polizei, Feuerwehr und weiteren Spezialisten in Sachen Retten und Bergen traf man auf auskunftsfreudige Mitarbeiter.

Inast- und TCRH-Beschäftigte sorgten mit vielen Spielstationen auch für die Unterhaltung der Kleinsten und für die Bewirtung der vielen hundert Gäste, unterstützt von Vereinen und Gaststätten.

Spannend war es für die Mosbacher, zu sehen, was aus den ehemaligen Kasernengebäuden geworden ist. Manch einer erinnerte sich an seine Zeit als Soldat am Standort. Besichtigen konnte man auch das Casino ebenso wie die moderne Heizzentrale oder den Umschlagplatz und die Garagen mit den Lastwagen – vorausgesetzt, man war gut zu Fuß, denn das heute in vielen Bereichen naturnahe Areal ist riesig.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.09.2019