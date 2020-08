Sommerschule per Videoschalte für die Siebtklässler

Mosbach.Virtuelle Angebote der DHBW Mosbach werden von Schülern des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) in Mosbach auch in den Ferien gerne genutzt. Junge Schüler für naturwissenschaftliche Bereiche zu begeistern, ist zu Zeiten von Home-Schooling nicht immer so einfach, denn solch praxisorientierte Bereiche brauchen mehr als reine Wissensvermittlung. Technik muss angefasst und ausprobiert werden, um sie zu verstehen. Die alljährliche Summer School der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach brachte die Naturwissenschaften direkt zu den Gymnasiasten nach Hause. Teilgenommen haben zwölf interessierte Siebt-Klässler des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums Mosbach. Dank der Unterstützung der Labormitarbeiter der DHBW Mosbach und Lehrerin Judith Haas erhielten die Schüler am letzten Schultag ihr Summer School Paket direkt mit nach Hause. Die Bausätze wurden im Vorfeld so vorbereitet, dass an der Elektronik die üblichen Lötarbeiten nicht mehr erforderlich waren. Angeleitet von Peter Steinert, Akademischer Mitarbeiter für Ingenieurdidaktik, konnten die Teilnehmer in den beiden Onlinemeetings eigenständig ein funktionsfähiges Geschicklichkeitsspiel bauen und ausprobieren.

Die zweieinhalb Stunden Programm waren gefüllt mit allerlei Informationen über Elektrotechnik. Als Flip-Flops beispielsweise werden nicht nur die beliebten Badeschlappen genannt, sondern auch eine elektronische Schaltung, die zwei stabile Zustände annehmen kann. „Höhepunkt für die Teilnehmenden war definitiv das erste Anschalten und der Funktionstest, bei dem die Siebtklässler das Ergebnis ihrer geleisteten Arbeit sehen konnten“, so Steinert. Das Sammeln solcher praktischen Erfahrungen ist zu Zeiten von fehlendem Präsenzunterricht für die jungen Schüler enorm wichtig. Mit dem Summer School Programm sind die Siebtklässler nun bestens für den kommenden Physikunterricht in der 8. Klasse eingestimmt, auf dessen Lehrplan ebenfalls elektronische Bauteile und Schaltungen stehen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020