Sommerliche Landpartie

Zwingenberg.Die Tore von Schloss Zwingenberg öffnen sich Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr für den Garten- und Pflanzenmarkt. Prinzessin Marianne und Prinz Ludwig von Baden begrüßen die Besucher zu einer spätsommerlichen Landpartie für alle Sinne.

Das historische Ambiente, das zauberhafte Flair der herrlichen Burganlage, das vielfältige Angebot prächtiger Blumen und Pflanzen, die bezaubernden Accessoires sowie das gärtnerische Fachwissen der Blumen- und Pflanzenspezialisten machen die Gartentage wieder zu einer Informations- und Verkaufsausstellung für Menschen mit grünem Daumen oder für solche, die es noch werden wollen.

Um etwas von der Geschichte dieses Ortes zu erfahren, werden historische und auch Kindererlebnisführungen angeboten. Parkmöglichkeiten gibt es im Ort, entlang der B 37 oder am Bahnhof in Zwingenberg. Der Weg zum Schloss erfolgt entweder zu Fuß oder mit dem Bus-Shuttle von der Haltestelle an der Bundesstraße.

