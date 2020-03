„Sinn im Unsinn“ für guten Zweck

Mosbach.Bruno Neff kommt am Samstag, 28. März, im Rahmen einer Benefizveranstaltung zugunsten eines Spielplatzes im Mosbacher Stadtpark mit seinem Musikkabarett „Sinn im Unsinn“ in das „fideljo“, das Zentrum für Kultur und Begegnung, in Mosbach. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass wird ab 19.30 Uhr gewährt. Der österreichische Musiker und Kabarettist lebt seit zehn Jahren in Schefflenz. Pointiert getextet und musikalisch abwechslungsreich arrangiert, behandelt der Künstler die alltäglichen Freuden und Ärgernisse, welche das Leben mehr oder weniger angenehm gestalten. Wem die feine Klinge des Humors näher liegt als der Schenkelklopfer nach einem dumpfen Kalauer, der ist bei diesem Programm richtig.

