Silvesterkonzert in Mosbach

Mosbach.Das evangelische Bezirkskantorat lädt am Dienstag, 31. Dezember, ab 21.30 Uhr zum einstündigen traditionellen Silvesterkonzert in die Mosbacher Stiftskirche ein. Rozmurat Arnakuliyev, Noah Böhringer und Marius Haag (Trompeten) sowie die in Moskau lebende Konzertorganistin Natalia Letiuk an der großen Weigle-Orgel präsentieren Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Christian Hertel, Johann Baptist Georg Neruda, Joseph Edouard Barat, Charles Marie Widor und Louis Vierne. Karten gibt es bei Kindlers Buchhandlung, Telefon 06261/2871, sowie an der Abendkasse. Bild: Veranstalter

