Sharan-Fahrer gesucht

Schwarzach.Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 590 an der Kreisgrenze bei Schwarzach sind nach Angaben der Polizei am Donnerstag kurz nach 13 Uhr drei Menschen schwer verletzt worden.

Die Polizei hat nun neue Kenntnisse veröffentlicht und hofft auf Zeugen: Kurz vor dem Unfall fuhr ein Unbekannter mit seinem dunklen VW Sharan unmittelbar vor dem beteiligten Audi, in dem die Frau und ihr Kind schwer verletzt wurden, in Richtung Schwarzach. Dieser Fahrer konnte dem entgegenkommenden VW Golf noch ausweichen, bevor dieser frontal gegen den Audi stieß. Der Sharan-Fahrer sowie andere Zeugen oder Geschädigte sollen sich mit dem Verkehrsdienst in Mosbach, Telefon 06261/8090, in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020