Schrauben von Schaukel entfernt

Mosbach.Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Samstag gegen 18 Uhr, dass an einer Kinderschaukel auf dem Spielplatz beim Sängerheim in Mosbach, Kleiner Elzpark, offenbar Schrauben entfernt wurden. Die Beamten bestätigten vor Ort den Vorfall. Unbekannte hatten sieben Schrauben entfernt und vermutlich mitgenommen. Die fünf restlich verbliebenen Schrauben wurden stark gelockert und lagen nur noch lose in den Bohrungen. Die Statik des Holzgerüstes wurde sehr stark beeinträchtigt – selbst bei leichten Berührungen fing es an zu wackeln.

Zeitraum unklar

Nach Angaben der Polizei kann der Zeitraum der Tat nicht genauer eingegrenzt werden. Der Schaukelbereich wurde mit Schildern und Absperrband als Gefahrenquelle gekennzeichnet. Das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen auf dem Spielplatz gemacht haben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020