Schmorbrand in Eisengießerei

Neckarelz.Ein Brand brach in der Nacht zum 1. Mai gegen 23 Uhr in der Eisengießerei in der Neckarelzer Torhausstraße aus.

Nachdem der letzte Mitarbeiter die Firma gegen 22 Uhr verlassen hatte, war es offensichtlich zu einem Kabelschmorbrand der elektrischen Anlage gekommen. Die entstehende Rauchwolke wurde von einem Anwohner bemerkt, der die Feuerwehr verständigte.

Die Feuerwehr Mosbach, die mit 35 Mann im Einsatz war, konnte den Schmorbrand schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Ein Betriebselektriker der Firma wurde hinzugezogen, um diverse betroffene Zuleitungen vom Netz zu nehmen. Der Gesamtschaden an der Elektrik beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.05.2020