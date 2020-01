Schließung frühestens im zweiten Quartal

Der Kreistag entscheidet am Mittwoch in Mosbach über die Neustrukturierung der Neckar-Odenwald-Kliniken. Besonders in der Diskussion ist die Konzentration der Geburtshilfe in Buchen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Das „Zukunftskonzept“ für die Neckar-Odenwald-Kliniken sieht neben der Konzentration von Geburtshilfe und Gynäkologie in Buchen auch die Zusammenführung der Unfallchirurgie,

...