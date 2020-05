Mosbach.Deutlich alkoholisiert war ein 54-jähriger Citroën-Fahrer am Sonntag kurz nach 17 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Buchen und Mosbach unterwegs. Verkehrsteilnehmer hatten den auffällig fahrenden Mann der Polizei gemeldet. Am Ortseingang von Mosbach, im Bereich des MFV-Sportplatzes, wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest lieferte schnell einen Grund, weshalb der 54-Jährige so auffällig und in Schlangenlinien gefahren war. Der Test zeigte fast 1,7 Promille an.

Der Mann musste den Citroën stehenlassen und seinen Führerschein bei den Beamten abgeben. Anschließend musste er diese zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Auf den 54-Jährigen kommen nun der Entzug seines Führerscheins sowie eine Strafanzeige zu.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020